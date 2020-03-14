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Datça'da depremden etkilenen mahalle, tasarım projeleriyle yenileniyor

DHA

Datça'da depremden etkilenen mahalle, tasarım projeleriyle yenileniyor


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yıl önceki Gökova depreminin en fazla hasara yol açtığı Reşadiye Mahallesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerince hazırlanan kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor.
Datça açıklarında 2017 yılında meydana gelen, 6.3 büyüklüğündeki depremde ilçenin en eski yerleşimlerinden ve kentsel SİT nedeniyle yıllardır onarılamayan eski taş yapıların bulunduğu Reşadiye Mahallesi'nde, çoğunluğu tescilli 28'i ağır 100'e yakın binada az ve orta derecede hasar oluştu. Deprem sonrası hasar tespitlerinin yapılması, binaların restorasyon projelerinin hazırlanması ve bölgenin bütünsel korunmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulan Reşadiye Mahallesi, bu yönüyle üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim sahası oldu. İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri de mahalledeki 36 binanın rölöve restorasyon projeleri hazırladı. Ayrıca aynı okuldan 19 kişilik öğrenci grubu da kahveler bölgesindeki sokakta sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri yapmaya başladı.
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülhan Benli, bu yıl bölgeye üçüncü kez geldiklerini hatırlatarak, "Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde üç yıldır belgeleme ve tespit çalışmaları yapıyoruz. İlk iki yıl, 2017 Gökova depreminde zarar gören az ve orta hasarlı binaların rölöve ve restorasyon projelerini gerçekleştirdik. Toplam 36 binanın projesini, Datça Belediyesi aracılığıyla Koruma Kurulu'na teslim ettik. Bu projelerden 4'ü onaylandı. Bu yıl ise daha önceki çalışmalarımızı tamamlamak adına, Kentsel Tasarım Projelerine altlık hazırlamak için analiz ve tespit çalışmaları yapıyoruz" dedi.
UYGULAMALI EĞİTİM
Sokak sağlıklaştırmasına yön verebilecek tüm belgeleme çalışmalarını yaklaşık 6 günlük bir çalışma ile tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Benli, "Mimarlık bölümü öğrencilerimiz, bu çalışmayla derslerinde öğrenmiş oldukları bilgileri uygulama ve denetleme aşamasına sahip olabiliyorlar. Alanda bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesini çok önemsiyoruz. Öğrenciler, bugüne kadar öğrenmiş oldukları tüm bilgileri burada deneyimleme şansına sahip olurken, aynı zamanda buradaki yapılarda yaşamlarını sürdüren gerçek kullanıcıları ile temas etme olanağına kavuşuyorlar" diye konuştu.
YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Alpcan Boyacıoğlu (24) ise, bölgedeki yapıların mevcut durumları ve hasarlarını tespit ederek, bölge halkına yardım etmek için Datça'ya geldiklerini söyledi. Boyacıoğlu, "Burada tüm öğrenim hayatımız boyunca öğrendiğimiz yapı ve teknik derslerinde edindiğimiz bilgiler ışığında, binaların hasar durumlarını tespit ederek, ileride nasıl olması gerektiğine dair, orijinaline bağlı kalarak yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar sırasında bölge halkı bizi çok sıcak karşıladı. Gerek evlerini açmaları ve gerekse evlerin içinden ölçü alınması çalışmaları sırasında bizleri güler yüzle karşılamaları bizleri bölgede daha istekli ve verimli çalışmamıza katkı sağlıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2020-03-14 08:37:00

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