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(Görüntülü) Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor

DHA

Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha da arttı

(Görüntülü) Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor

Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha da arttı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin ünlü çam balına, koronavirüs salgını sonrası talep daha da arttı. Bağışıklığı güçlendirici olduğu gerekçesiyle kış mevsiminde tercih edilen bal, virüs salgını sonrası vatandaşların talep ettiği ürünlerin başında geldi.
  
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris, ünlü çam balıyla da dikkat çekiyor. Çam ormanlarıyla çevrili Marmaris, ülkenin çam balı üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Marmaris'in Osmaniye, Turunç, Çamlı, Taşlıca ve Bayır gibi 11 kırsal mahallesinde 711 arıcı, çam balı üretiyor. Bu yıl 300 binin üstündeki kovandan 150 bin ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise arıcılığın gelişmesi için eğitimler düzenliyor. Geçen yıl eylül ayından itibaren açılan kurslara katılan arıcılar, bilgilendirildi. Ayrıca arıcılara devlet desteği sağlandı. 850 gram çam balı 30 lira, 2 kiloluğu 60 lira ve 3 kiloluğu 90 liraya; 27 kiloluk tenekeler ise 500 liraya alıcı buluyor. 
Kış mevsiminde soğuk algınlıklarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle tercih edilen bal, koronavirüs salgını sonrası daha fazla talip görmeye başladı. Hastalıklara karşı önlem almak isteyen vatandaşların listesinde, bal ilk sıralarda yer aldı. Sertifikalı arı yetiştiricisi ve arıterapi eğitmeni de olan bal satıcısı 28 yaşındaki Duygu Gürbüz, "Bu yıl çam balı rekoltesi çok yüksek olacak. Son 1 ay içinde yurt genelinde kargo ile sipariş arttı. İnsanlar balın antiseptik özelliklerin farkına vardı ve daha bilinçli tüketiyor. Özellikle soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlığı olanlara ılık su ile karıştırarak içmelerini tavsiye ediyoruz. Antiseptik özelliği nedeniyle koronavirüs gibi rahatsızlıkları için vücut direncini yükseltir. Bal siparişi vermek için arayanlar, bu virüslere faydası olup olmadıklarını soruyorlar. Doğal ürün olduğu için bu tür rahatsızlıklara faydası olduğunu söylüyoruz" dedi.
'BU DÖNEMLER DE BAL TÜKETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'
Hem üretim hem de bal satışı yapan arıcı 38 yaşındaki Gökhan Kemal Kaya, virüs salgını sonrası satışların attığını belirtti. Marmaris'in ünlü balının ihraç edildiğini belirten Kaya, "ABD, Almanya, Rusya başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediyoruz. En çok Ortadoğulu turistlerden talep geriyor. Bu yıl Katar, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelere de satışa başladık. Geçen yıl 80 bin ton civarında olan rekoltenin bu yıl, 150 bin ton civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının iyi seyretmesi, rekolteyi artıracaktır" dedi. Arıcılık ve bal satışı yapan 56 yaşında Gülderen Karadere ise, "Bu yaz sezonu hasadında rekor bir bal üretimi bekliyoruz. Günümüz doğa olayları nedeniyle arıcılık risk almaya başladı. Arıcılığın daha iyi noktaya gelmesi için devletimiz çok güzel eğitimler ve maddi destekler sağlıyor. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyorum" dedi.
Müşteri mühendis Cem Akkanat, "İstanbul'dan hafta sonu tatile geldim. İstanbul'da olduğumda kargo yaptırıyorum ve sürekli çam balı kullanıyorum. 1 kilo bir ay demeden bitiyor. İnsanlarımız bu dönemler de bal tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çam balı vücut direncini artırıyor ve üst solunum rahatsızlıkları olan benim gibi kişilere çok iyi geliyor" dedi. Müşterilerden 44 yaşındaki Ahmet Altın, "Özellikle kış mevsiminde arı ürünleri ve çam balı tercih ediyorum. Üst solunum yollarına iyi geliyor. Bu son zamanlarda çıkan çeşitli virüslere karşı da vücut direncini artırır. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla
2020-03-14 09:40:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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