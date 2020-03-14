Muğla'da Yaşlılar Haftası etkinlikleri iptal edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli/Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaşılılara yönelik alınacak tedbirler Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı tarafından paylaşıldı.

İl Müdürü toprakçı yaptığı açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada yayılım gösteren koronavirüs (covid19). ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik salgın ilan edildi. Ülkemizde de görülmeye başlayan virüs ile ilgili Bakanlıklarımız bir takım önlemler almış, almaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca “Yeni koronavirüs (COVID19)” hastalığına karşı alarm düzeyi yükseltildiğinden, virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar kuruluşlarımızda ek önlemler alınması zorunluluğu doğmuştur" dedi.



Osman Toprakçı, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli/Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce alınacak önlemler kapsamında, 1824 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yapılacak toplu etkinliklerin 1016 Mayıs Aile Haftasına ertelenmesi, kuruluşlara dışarıdan yapılacak toplu ziyaretlere izin verilmemesi, akrabalar ile görüşmelerin kontrollü sağlanması, yaşlıların zorunlu haller dışında kuruluş dışına çıkmalarına izin verilmemesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin her kuruluşun kendi bünyesinde yapılması kararlaştırılmıştır "diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.