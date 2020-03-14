Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde demir kapıya kafası sıkışan yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1. Sokakta bulunan bir evin giriş kapısındaki demir parmaklıklarına kafası sıkışan yavru köpek için vatandaşlar seferber oldu. Can havliyle bağıran köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan çevre sakinleri yavru köpeğin kafasını sıkışan demir parmaklıklardan bir türlü çıkaramadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu köpeğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtulan yavru köpek itfaiye tarafından evin bahçesine bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.