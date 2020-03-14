Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı

DHA

Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, otel işletmeciliği yapan Emre Deliveli (45), dünyanın en zorlu altıncı parkuru olarak kabul edilen ve Güney Afrika´da bulunan Cape Town´dan Roben Adası´na yüzen ilk Türk erkek oldu.
Marmarisli turizmci Emre Deliveli, 'eğitime destek' farkındalığı yaratmak için dünyanın en zorlu denizlerinde kulaç atıyor. Develi, 23 Ağustos 2019 tarihinde İngiltere ve Fransa´yı birbirinden ayıran, 563 kilometre uzunluğa sahip Manş Denizi´ni, 15 saat 41 dakikada yüzerek geçti. Manş Denizi´ni yüzerek geçen Türk yüzücülerden biri olan Deliveli, Türk bayrağını dalgalandırdı. Yine eğitime destek farkındalığı için Güney Afrika´nın Roben Adası´na giden Develi, 19 Şubat 2020 tarihinde Roben Adası ile Cape Town arasında bulunan 8,5 kilometre mesafeli dünyanın en tehlikeli 6´ncı parkurunda kulaç attı. 3,5 saatte yüzme rotasını tamamlayan Deliveli, yönetim kurulu üyesi olduğu Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü flaması ve Türk bayrağı açtı. Deliveli, sosyal medya hesabından "Her şey eğitim için. Güney Afrika´dan Marmaris´e selam dostlar" yorumu yaptı.
Marmaris'e önceki gün dönen Emre Deliveli, "Cape Town ile Roben Adası risk taşıdığı için dünyanın altıncı zorlu yüzme parkuru olarak kabul edilir ve 8,5 kilometre mesafedir. Su çok soğuk ve 30 metrede bir su sıcaklığı 11-13 derece arasında aniden değişir. Yine 30 metre de bir gelgit, dalgalar aniden değişiyor. Tehlikenin en büyüğü ise beyaz köpek balıkları bu alanda sıklıkla dolaşıyor ve çok tehlikelidir. 19 Şubat 2020 Çarşamba günü kulaç atmaya başladım. Yüzerken su sıcaklığı 13 derece idi. Beyaz köpek balığı denk gelmedi. Gelgitler az olmasıyla 3,5 saatte parkuru tamamladım. Bunu yaparak dünyanın en tehlikeli altıncı yüzme parkurunu geçen ilk Türk erkek oldum. Her şeyin lehimde gitmesi ile sonuca ulaştım. Yüzme sporuna hobi olarak genç yaşlarda başladım. Son üç yılda hobimi eğitime destek verilmesi için farkındalık oluşturarak yapıyorum. Türkiye´de yüzme sporuna gönül veren ve dünyanın birçok ülkesinde yarışlara katılan çeşitli dereceler alan kadın ve erkek arkadaşlarımla eğitime destek oluyoruz. Bu yaz dostlarımızla buluşarak yine dünyanın en riskli yüzme parkurları olan Amerika Birleşik Devleti´nin Kaliforniya şehrindeki Catalina Adası Koyu´nda ve New York´un Manhattan şehrindeki akıntıları tehlikeli olan denizde yüzeceğim. Gittiğim ülkelerde yeni insanlar tanıyorum. Onlarla çok sıkı dostluklar kuruyorum ve Marmaris´e tatile davet ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-03-14 21:17:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dubai Şeyhi’nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt
YEREL HABERLER Dubai Şeyhi’nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt
71 yaşındaki delikanlı Türk bayrağını Afrika’nın en yüksek dağına dikti
YEREL HABERLER 71 yaşındaki delikanlı Türk bayrağını Afrika’nın en ...
Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-3
YEREL HABERLER Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-3
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece ...
(Görüntülü) Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu
Marmaris'te sahiller doldu
YEREL HABERLER Marmaris'te sahiller doldu
(Görüntülü) Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem   
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı ...
(Görüntülü) Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seyir halindeki otomobil alevlere teslim ...
MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı Muğla MÜSİAD üyelerine kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.
YEREL HABERLER MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme ...
Tabip Odası Başkanı, basın toplantısına kolonya şişesi ile geldi
YEREL HABERLER Tabip Odası Başkanı, basın toplantısına kolonya ...
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
(Görüntülü) Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek ...
Seyir halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev aldı
Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi
YEREL HABERLER Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal ...
Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular
Koronavirüsün içme sularına etkisi
YEREL HABERLER Koronavirüsün içme sularına etkisi
(Görüntülü) Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha da arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası ...
(Görüntülü) Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle ...
Muğla'da Yaşlılar Haftası etkinlikleri iptal edildi
YEREL HABERLER Muğla'da Yaşlılar Haftası etkinlikleri iptal edildi
Datça'da depremden etkilenen mahalle, tasarım projeleriyle yenileniyor
YEREL HABERLER Datça'da depremden etkilenen mahalle, tasarım ...
Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha da arttı
YEREL HABERLER Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha ...
Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı
YEREL HABERLER Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu
YEREL HABERLER Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X