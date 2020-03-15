Polisin son hamlesiyle hayata tutundu

Muğla'nın Milas ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Aydınlık Evler Mahallesi’nde ikamet eden bir bayanın, kayınpederi H.Ç.’nin evden ip alarak ayrıldığını belirtmesi üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

48 yaşındaki H.Ç. adlı şahsın iş yerine giden ekipler, H. Ç.’yi iş yerinde boynuna kalın itfaiye hortumu dolamış asılı halde gördü. Şahısın yaşıyor olma ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, iş yerinin ikinci katında bulunan balkondan kendini asmış olan H.Ç.’yi kurtardı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından H.Ç. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

H. Ç.’nin kurtarılması için yapılan çalışma sırasında ise ortamın karanlık olmasından dolayı iş yerinin önünde bulunan kamyon kantarı ile duvar arasındaki yaklaşık bir metre boşluğa düşen bir polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

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