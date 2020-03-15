Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı

İHA

Bodrum'dan Yunan adalarına giderken korona virüsü nedeniyle feribot seferlerinin iptal edilmesi üzerine Yunanistan'ın Kos adasında mahsur kalan 14 Türk, bugün gönderilen feribotla Bodrum'a getirildi.

Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı

Bodrum’dan Yunan adalarına giderken korona virüsü nedeniyle feribot seferlerinin iptal edilmesi üzerine Yunanistan’ın Kos adasında mahsur kalan 14 Türk, bugün gönderilen feribotla Bodrum’a getirildi.
Bodrum’dan Cuma akşamı korona virüsü nedeniyle Yunanistan’ın Kos Adası’na giden 15 kişilik bir grup, feribot seferleri iptal edilince geri dönemedi. Bodrum'da bulunan 39 Yunan vatandaşı da Kos adasına gidemedi. Bugün öğle saatlerinde Kos adasında mahsur kalan 14 Türk ve bir Kolombiya vatandaşı için özel bir feribot seferi düzenlendi. Bodrum’da mahsur kalan 39 yunan vatandaşını Kos adasına bırakan feribot oradan ise 14 Türk ve bir Kolombiya vatandaşını alarak Bodrum’a getirdi.

Tüm yolcular taramadan geçti
Bodrum Limanına yanaşan Feribottan inen15 yolcu ve 4 gemi mürettebatı için termal kamera sistemi kuruldu. Sağlık ekipleri tarafından teker teker Bodrum gümrüğünde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra Bodrum’a giriş yaptı. Vatandaşlar feribottan ayrıldıktan sonra feribot dezenfekte edildi. Tüm Gümrük sahası ekipler tarafından dip bucak temizlenip dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Vatandaşlar ise ülkelerine geri dönmenin sevincini yaşadı.
Feribotta görevli olan Fatin Erdal, 39 Yunan vatandaşını Kos adasına bıraktıklarını ve 14 Türk ile bir yabancı uyruklu vatandaşı Türkiye’ye getirdiklerini belirterek, “Yunan vatandaşlarını götürdük bu sabah ve orada dezenfekte işlemi uygulandı onlara ve feribota. Sabah buradan Yunan vatandaşlarını götürdük Kos adasına. Kos adasında mahsur kalan Türk vatandaşlarını ise ülkelerine getirdik. Giderken 38 Yunan vatandaşını götürdük gelirken ise bizle beraber 19 kişi ülkemize geri döndük" dedi.
Bodrum Feribot İşletmeciliği Genel Müdürü Metin Önder de, “Bodrum’a gelen Yunan vatandaşlarına ve Kos adasında mahsur kalan Türk vatandaşlarımıza ulaşarak bugün özel bir sefer yapacağımızı ve dönüş için hazırlanmalarını söyledik. Kos adasında bulunan 15 vatandaşımız bunların içerisinde 14 Türk 1 Kolombiya vatandaşı Bodrum’a getirdik. Vatandaşlarımızı ülkemize getirirken çeşitli önlemler aldık. Bütün yolculara dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Tüm yolculara maske dağıtıldı. Hepsinin ateşleri ölçüldü. Her hangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı. Bodrum’a geldiğimizde sağlık görevlileri gerekli tüm sağlık kontrollerini yaptı. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlanmadı. Sağlıklı bir şekilde gidişimizi ve gelişimizi tamamladık. Bu son seferimiz oldu. Şu an itibariyle de Yunan adalarına seferlerimiz durmuş vaziyettedir. Resmi bir karar değildir, ülke menfaatleri söz konusu olduğu için seferleri durdurduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Milasspor, Seydikemer'i deplasmanda 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Yeni Milasspor, Seydikemer'i deplasmanda 1-0 mağlup ...
Yunan askerlerinin geri ittiği göçmenleri, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Yunan askerlerinin geri ittiği göçmenleri, Sahil ...
Polisin son hamlesiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Polisin son hamlesiyle hayata tutundu
Milas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Milas'ta uyuşturucu operasyonu
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Bandırmaspor: 0-1
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Bandırmaspor: 0-1
Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
YEREL HABERLER Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
(Görüntülü) Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK ...
Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi ...
Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ...
(Görüntülü) Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin ...
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
YEREL HABERLER Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ...
(Görüntülü) Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmarisli turizmci eğitime destek için ...
Seydikemer’de trafik kazası 6 yaralı
YEREL HABERLER Seydikemer’de trafik kazası 6 yaralı
Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
YEREL HABERLER Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en ...
Dubai Şeyhi’nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt
YEREL HABERLER Dubai Şeyhi’nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt
71 yaşındaki delikanlı Türk bayrağını Afrika’nın en yüksek dağına dikti
YEREL HABERLER 71 yaşındaki delikanlı Türk bayrağını Afrika’nın en ...
Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-3
YEREL HABERLER Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-3
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece ...
(Görüntülü) Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu
Marmaris'te sahiller doldu
YEREL HABERLER Marmaris'te sahiller doldu
(Görüntülü) Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem   
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı ...
(Görüntülü) Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seyir halindeki otomobil alevlere teslim ...
MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı Muğla MÜSİAD üyelerine kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.
YEREL HABERLER MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X