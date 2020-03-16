Denize açıldıktan sonra kaybolan 3 arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, dün sabah denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan an üç arkadaşı arama çalışmaları sürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Ayın Koyu bölgesinden dün sabah 08.00 civarından 4 metrelik fiber tekne ile açılan Erdoğan İ., Özkan A. Ve Metin Z’den haber alamayan yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

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