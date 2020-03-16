Bodrum’da yeni bir fok balığı daha ortaya çıktı Türkbükü açıklarındaki fok balığı görenleri şaşırttı

Bodrum’u mesken tutan beyaz fok balığının ardından, yeni bir fok balığı daha ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Bodrum Türkbükü açıklarında görüntülenen fok balığı görenleri şaşırttı. Sahile oldukça yakın bir bölümde görülen fok balığı bir süre Türkbükü koyunda eğlendikten sonra gözlerden kayboldu.
Havanın güzel olmasını fırsat bilerek Türkbükü Sahiline inen bölge sakinlerinden Gökhan Arhin, “Sahilde dolaşırken denizde büyük bir balığın yüzdüğünü gördüm. Oldukça büyük olan bu deniz canlısının çok nadir görülen Akdeniz Foku olduğunu görünce telefonumla görüntüsünü çektim. Daha önce bu bölgede görülmeyen yeni bir fok balığı bu. Balıkçılar açıkta görmüş ama kıyıda yeni görülüyor” diye konuştu.
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