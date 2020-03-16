Marmaris'te balığa çıkan 3 kişi kayıp (2) - Yeniden



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MARMARİS'te, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen Metin İnce (55), halasının oğlu Erdoğan İnce ve arkadaşları Özkan Akıncı için sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karadan yürütülen çalışmalarda Metin İnce'nin kıyafetleri bulundu.

Karacasöğüt Mahallesi'nde oturan Metin İnce, halasının oğlu Erdoğan İnce ve arkadaşları Özkan Akıncı ile dün saat 08.00 sıralarında, Gökova Körfezi'ne bakan Ayın Koyu'nda fiber tekne ile balık avlamak için denize açıldı. Ancak, 3 kişinin saat 23.00'e kadar dönmemesi üzerine yakınları kayıp, başvurusunda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenliğe ait 2 bot, 1 uçak ve 1 mobil radar timi ve jandarmanın katılımıyla deniz ve karada aramakurtarma çalışması başlatıldı. Bir ize rastlayamayan ekipler, arama çalışmasını genişletti.

KAYIP METİN İNCE'NİN KIYAFETLERİ KIYIDA BULUNDU

3 kişi için sahil güvenlik ekiplerinin denizden, jandarmanın ise karadan arama çalışması devam ederken, karadaki çalışmalarda Beldibi Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin İnce'nin kıyıda, kıyafetleri bulundu. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan İnce'nin kendisi gibi kayıp olan Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı ile her pazar günü Karacasöğüt Mahallesi'nden balık tutmak için denize açıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-03-16 17:20:46



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