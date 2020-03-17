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İstilacı balık türleri ile mücadele için gırgır ve trol teknelerine izin istiyorlar

DHA

İstilacı balık türleri ile mücadele için gırgır ve trol teknelerine izin istiyorlar


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı teknesi sahipleri ve balık hali esnafı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ege-Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı ile mücadelede, kıyı ve amatör balıkçılar için 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesinin amacına ulaşması için yasak olan koylarda avlanma izni verilmesini istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli tür olan balon balığı ve aslan balıkları ile mücadele için kıyı ve amatör balıkçılar için bir süre önce başlattığı 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesine Marmarisli ve Gökovalı balıkçılardan farklı öneri geldi. İstilacı türlerle topyekün mücadelenin şart olduğunu belirten balıkçılar, sadece kıyı ve olta balıkçılarının değil gırgır ve trol tekneleriyle avlananların da projeye dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Gökovalı kaptan İsmail Atışık konuyla ilgili şöyle konuştu: 
"35 yıldır gırgır teknesi ile balıkçılık yapıyorum. Bakanlığın projesi istilacı türlerin neslini kara sularımızda yok etmek için çalışma gibi görünüyor. Güney Ege'de denizin birçok noktasında gırgır ve trol tekneleri ile avlanmak yasak. Yasak olan bu deniz sahalarında gırgır ve trol tekneleriyle avcılık yapanlara izin verilmelidir. Yıllardır Güney Ege ve Gökova Denizi açıklarında birçok deniz noktasında avlanmak yasak olduğu için avlanabileceğim hiçbir yer kalmadı. İzin verip bizim önümüzü açarlarsa yasak olan denizlerde avlanır balon balığı ve aslan balığı neslini kontrol altına alırız. Geçen hafta Marmaris'in Selimiye Mahallesi açıklarında toplam 1.5 ton balon balığı tuttuk. Her bir balon balığının ağzında denize atılmış paragadi ve olta iğnesi ucu vardı. Şu anda Gökova Körfezi ve Güney Ege'nin kıyıya yakın sahillerinde balon balığı ve aslan balığı istilası var. Bakanımız bizlere destek verir ise bunun önlemini tüm trol ve gırgır avcılığı yapan meslektaşlarımızla alırız."
'BU BALIKLARIN OLTA VE AĞLARLA TUTULMASI ÇOK ZOR'
Marmaris'te 40 yıldır balık avcılığı ve satışı yapan Durmuş Ali Yücel, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' kampanyasından yeni haberdar olduğunu belirtip, "Zehirli, istilacı tür balıkları olta ile yakalamak çok zor. Çünkü misinaları kesip atıyor, bu türler. Balon balığının olta ve ağlarla tutulması neredeyse imkansız. Bakanlığın kampanyası çok güzel düşünülmüş, umarım geliştirilerek devam eder. Ancak, bu tür desteklerle denizlerimizdeki istilacı balık türleri kontrol altına alınabilir" dedi.
'DENİZLERDE BALIK KALMAYABİLİR'
Yaklaşık 18 yıldır balıkçılık ve avcılık yapan Koray Koyuncu da balon ve aslan balığının olta ile yakalanmasının çok zor olduğuna değinip, "İstilacı bu türler denizlerimizdeki diğer balık türlerinin yumurtaları yiyor. Böyle giderse denizlerimizde balık kalmayacak. Sadece olta balıkçılığı ile bu tür ile mücadele güç" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-03-17 09:42:18

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