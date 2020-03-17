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Avrupa ülkelerine konulan uçuş yasağına rağmen Bodrumlu turizmciler yaz sezonundan umutlu

İHA

Dünya genelinde etkisini arttırarak sürdüren korona virüsünden etkilenen sektörler arasında turizm de yer aldı. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde de turizmciler önlemlerini 2 katına çıkardı. Nisan ve Mayıs ayından umudunu kesen turizmciler virüs kabusunun bitmesinin ardından sezona hazır olmak gerektiğini ifade etti. Hava yolu ile Bodrum'a gelen yerli yabancı turistleri taşıyan vip araçlar ise her yolcu bindiğinde ve indiğinde dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı.

Avrupa ülkelerine konulan uçuş yasağına rağmen Bodrumlu turizmciler yaz sezonundan umutlu

Dünya genelinde etkisini arttırarak sürdüren korona virüsünden etkilenen sektörler arasında turizm de yer aldı. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde de turizmciler önlemlerini 2 katına çıkardı. Nisan ve Mayıs ayından umudunu kesen turizmciler virüs kabusunun bitmesinin ardından sezona hazır olmak gerektiğini ifade etti. Hava yolu ile Bodrum’a gelen yerli yabancı turistleri taşıyan vip araçlar ise her yolcu bindiğinde ve indiğinde dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı.
Korona virüsünün etkilediği en büyük sektörlerden biri de turizm oldu. Yaz sezonu öncesinde hazırlıklara başlayan gözbebeği Bodrum’da ise korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 24 saat dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Bodrum Belediyesi yolları köşe bucak dezenfekte ederken, turizmciler otellerini, taşımacılar ise araçlarını her yolcu binip indiğinde özel losyonlarla temizliyor.

"Kayıp bir sezon yaşayacağız"
Turizmci Fatih Can Ekşi turizmcilerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade ederek “Bugüne kadar yaşadığımız en sıkıntılı sezona giriş yapacağız. Bu artık bölgesel bir sıkıntıdan ziyade pandemik bir durum. Salgın ile ilgili büyün ülkeler kendi çaplarında tedbirler almakta. Bunların en uç noktası olan seyahatlerin durdurulmasına kadar geldi. Ülkemizde de Nisan ayının 17’sine kadar bütün Avrupa ülkesiyle uçuşlarımız karşılıklı olarak durduruldu. En zandan Nisan ve Mayıs ayları için fazla bir beklenti içerisinde olmadan hazırlıkların yoğun ve teferruatlı olarak, insan sağlığı yönünden alınacak tedbirlerinde bir adım daha ileri götürerek hazırlıkların yapılması gerekiyor. Kayıp bir sezon olacağı kesin. Ne kadar kayıp olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Böyle bir durumda biraz daha cesaretli olanlar, sezonun düzelmesiyle beraber hazırlıklı olacakları için sezona daha iyi hizmet üretip kendilerini öne çıkarma imkanı bulacaklarıdır. Cesaretli olmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Biz çok krizler gördük geçirdik. Bu olayı küçümsemek adına söylemiyorum. Bu çok farklı turizmi direk etkileyebilecek bir kriz ama biz hazırlıklarımızı böyle bir şey olmayacakmış gibi yapmamız gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

"Kriz bittiğinde sezona hazır olmalıyız"
Turizm Pazarlama Uzmanı Ayça Öztürk ise turizmcilerin korona virüsünden etkilendiğini ifade ederek, “Turizmde kriz hali içerisindeyiz. Her krizde olduğu gibi panik olup bütçelerimizi hazırlıklarımızı kesmeden sezona hazırlanmak gerekiyor. Biz sezona hazırlanmaya devam ediyoruz ve böyle de olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tip krizlerde her zaman ilk olarak pazarlama ve reklam bütçeleri kesilir. Bir takım kısıntılara gidilir. Bu kriz çok uzun süreli olmayacaktır diye düşünüyoruz çünkü bütün dünyayı etkiledi. Bir şekilde bu virüse bir çözüm bulunacağına inanıyoruz. Bu çözüm bulunup bu kriz noktalandığında hepimiz tekrar sezona hazır olarak girmek zorundayız. Bu kısıntıları yapmayan tesisler günün sonunda kazana tesisler olacak. Biz de sezona hazırlanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Özel taşımacılar sezona hazır
Esenkal turizmin sahibi Can Şenkal ise vip Bodrum transfer araçlarının her yolcu indibindisinde araçlarını dezenfekte ettiklerini ve sezona hazır olduklarını ifade ederek “Korona virüsü ile ilgili araçlarımızda her yolcudan sonra özel dezenfekte çalışması yapılıyor. Bir bezi bir kez kullanıp atıyoruz. İsteyen yolcularımıza maske temin ediyoruz. Tüm konaklama tesisleri de virüse karşı önlemlerini almış durumda. Biz bu virüse Bodrum’da rastlanmadan gerekli önlemleri alarak turizm açısından olumsuz bir durum olmadan atlatacağımıza inanıyoruz. Bodrum’da turizmin çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bodrum turizmin vazgeçilmez bir adresi. Yerli ve yabancı turistlerin tadile geleceklerine inanıyoruz. Temiz havamızla, hijyenik sokaklarımızla hijyenik araçlarımızla turizme hizmet vermeye hazırız. Bizler de Bodrum Esenkal turizm olarak yeni araçlarımızla hizmete hazırız. Tüm personelimize hijyen kurallarıyla ilgili eğitimler verdik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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