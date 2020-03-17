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Başkan ve gazeteciler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon sonrası salona alındı

DHA

Başkan ve gazeteciler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon sonrası salona alındı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Gürün ile gazeteciler,  ateşleri ölçülüp, elleri antibakteriyel jel ile dezenfekte edildikten sonra toplantının yapıldığı salona girdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca il genelinde koronavirüse karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Özel kıyafetli belediye ekiplerince 13 ilçedeki otogarlar, özel ve resmi toplu taşıma araçları, Bodrum-Datça Feribot Limanları, kültür merkezleri, hizmet binaları, gündüz bakımevi, ödeneme noktaları, huzurevi, valilik, haller, itfaiye birimleri, atıksu arıtma tesisleri, camiler ile adalet sarayı dezenfekte edildi. Faturasını ödeyemeyen konut abonelerinin borcundan dolayı su kesme işlemi 2 ay ertelenirken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Tüm kültürel etkinlikler iptal edilirken, Yüz Yaş Evi, Kısa Mola, kültür merkezleri ve gündüz bakımevindeki hizmetler geçici süre durdurdu.
CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüse yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili olarak meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi salon girişinde Başkan Gürün ile birlikte gazetecilerin ateşleri ölçülüp, elleri antibakteriyel jel ile dezenfekte edildi.
Başkan Gürün, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm olayının yaşanmamasının sevindirici bir durum olduğunu belirtip, "Sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi olmayacak anlamına gelmiyor. Hastalığa yakalananlarda ölüm olabiliyor. Kişinin bağışıklık sisteminin durumuna göre değişiyor. Türk toplumu olarak tedbirler konusunda beklenenin altında bir refleks gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı olaylar yaşandığı zaman bunun ne kadar önemli olduğunu acı olarak yaşabiliriz. Tedbirli olacağız ve paniğe kapılmayacağız. Şuanda somut olarak yaşanmış bir olay yok. Paniğe sebep olmamak doğru ancak bunun yanında dikkat etmeliyiz. Sağlık bakanımızın aldığı kararlara teşekkür ediyorum" dedi.
'RİSKİ MİNİMİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Sıkı teması önlemeye çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "13 ilçede otogarların sürekli dezenfektasyonları yapılıyor. En hareketli ve bulaşmanın en fazla olabileceği yer otogar. Riski minimize etmeye çalışıyoruz. Toplu taşıma araçları süreçli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca şoförlerimize nasıl temizlik yapacağını da öğretiyoruz. Bodrum Datça seferini yapan feribot temizlendi. Seferleri devam ediyor. Limanlarda temizliğimizi yaptık. Kültür merkezlerini şuandaki hali ile dezenfekte ediyoruz. Bütün etkinlikler durduruldu. Belediyenin tesislerinde hiçbir etkinlik yapılmayacak. İlçe belediyelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Gündüz bakım evleri de boşaltıldı. Ödeme noktaları halen çalışıyor. Çalışanlarımızın sağlığını da korumamız gerekiyor. Tüm dairelerimize bilgilendirme yapıldı. Basit temizlik yöntemleri anlatıldı. Sıkı teması önlemeye çalışıyoruz. Çocuklarına bakacak kimsesi olmayan personelimiz izinli sayıldılar. Çalışanlarımız sağlıkla ilgili sorunları olduğu zaman hemen bizi bilgilendirecekler. Huzurevleri çok önemli. Belli yaşın üzerinde risk oranı yüksek. Bu yaşlarda insanların kronik hastalıkları ortaya çıkıyor" diye konuştu.
'HEKİMLER CANLARINI SİPER EDEREK HER TÜRLÜ HİZMETİ VERİYOR'
Başkan Gürün, Muğla'da diğer illerde olduğu kadar bir hareket yaşanmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zafiyet yaşatacak kadar bir ürüne talep yok. Su fatura borcu olan konut abonelerimize 2 ay su kesintisi uygulanmayacak. Durumun gidişatına göre değerlendireceğiz. Koronavirüs bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Panik yapmayalım ama alınması gereken basit tedbirlerin hepsini alalım. Bu önlemleri herkes uygulayabilir. Temizlikle ilgili vatandaşlarımız titiz davranıyor. Biz bu salgını en az zararla kapatabiliriz. Sıfırlama imkanı yok. Önümüzdeki günlerde hiç istemeyiz fakat ölüm vakaları başlayabilir. Sıfır ölüm yanlızca ıssız bir adadaysanız geçerli. Bilim adamları çok büyük bir gayret içindeler. Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ediyorum. Zaman zaman hekimlerle ilgili toplumda saldırılar görüyoruz. Hekimler canlarını siper ederek her türlü hizmeti veriyor."DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-03-17 14:22:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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