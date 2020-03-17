Havalimanı terminalinin çatısından parçalar, şiddetli rüzgarda koptu

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, MilasBodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali çatısındaki izolasyon malzemeleri koptu. Parçalar, yolcuların bulunduğu alana düşerken, yaralananın olmadığı öğrenildi.

MilasBodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali çatısındaki izolasyon malzemeleri, şiddetli rüzgar nedeniyle yolcuların bulunduğu alanda yere düşerek, parçalandı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular panik yaşadı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Milas-Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin kapatıldığını ve yolcuların dış hatlar terminaline yönlendirildiğini söyledi.

Öte yandan rüzgar nedeniyle uçaklar, iniş ve kalkış yapamadı. Saatte 40 kilometreyi aşan rüzgarda uçakların saat 18.00'e kadar rötar yaptığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Yunus Erman DOĞRUYOL

2020-03-17 14:49:24



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