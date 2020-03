Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), (DHA) MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen Metin İnce (57), halasının oğlu Erdoğan İnce (60) ve arkadaşı Özkan Akıncı için sahil güvenlik ile jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolanların arkadaşları, 3 kişinin balık tutmayı sevdiklerini ve her hafta sonu balığa çıktıklarını söyledi.

Marmaris İlçesi'nin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan geçen hafta pazar günü 08.00 sıralarında fiber tekneyle balık avına çıkan Metin İnce, halasının oğlu Erdoğan İnce ve arkadaşları Özkan Akıncı geri dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri 3 bot, 1 uçak, 1 helikopter, 2 mobil radar timi ile denizden, 50 kişilik jandarma ekibi ve arama kurtarma köpekleriyle karadan arama başlattı. Dün akşamüstü saatlerinde karadan yapılan aramada Metin İnce'nin kıyafetleri bulundu. Dün havanın kararması ve şiddetli rüzgar nedeniyle aramalar sona erdi. Bugün rüzgarlı havaya rağmen aramalar devam etti. Yapılan aramalarda fiber tekne ve üç arkadaş ile ilgili bir bulguya rastlanılmadı. Metin İnce ve halasının oğlu Erdoğan İnce'nin yakın akrabaları, arama kurtarma çalışmalarından gelecek umutlu haberi beklemeye devam etti. Güvenlik yetkilileri, kıyı ve karada yapılan aramada fiber tekne ve üç kişinin izine rastlanılmadığını, açık denize çıkma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirti.

'HER HAFTA BALIĞA ÇIKARLARDI'

Arama çalışmalarını takip eden Metin İnce'nin yakın arkadaşlarından Taner Avcı, "Metin ağabey Marmaris Sanayii'nde kokoreççilik yapardı. Çevresi tarafından sevilen biri. Kendisi veya arkadaşlarıyla her hafta pazar günü küçük teknesiyle balığa çıkardı. Denizi ve balık avlamayı seven biriydi. Yüzme biliyor mu bilmiyorum. Merakla beklemekteyiz. Umarım kısa sürede bulunur, hepimiz çok üzülüyoruz" dedi. Erdoğan İnce'nin arkadaşı Ahmet Çakar, "Aramaları yakından takip ediyorum. Yüzeyden değil deniz dibinden de aramalar artırılmalıdır. İnşallah sağ olarak bulunur ve kaldığımız yerde okey oynamaya devam ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-03-17 15:01:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.