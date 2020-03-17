Muğla merkezli 5 ilde ‘Bahar Temizliği’ operasyonu Tefecilik, yağma, şantaj ve tehdit amaçlı suç örgütüne yönelik 5 ilde 36 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarına yönelik 5 ilde eş zamanlı ‘Bahar Temizliği’ operasyonu başlattı.

Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli illerinde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri adresleri belirlenen 36 şüphelinin 5 ayrı ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 adet fişek, 2.64 gram esrar, 1.50 gram metamfetamin ve 8 adet tefe borcu verilerinin listelendiği borç defteri ele geçirildi. Ekiplerin arama çalışmalarında ayrıca zulalanmış vaziyette çelik kasalara saklanmış milyonlarca liralık çok sayıda senet ele geçirildi.

Şu ana kadar 36 kişiden 27 şüpheli gözaltına alınırken, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütlü olarak tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlamaları ile gözaltına alınan şüpheliler, yakalandıkları illerden Muğla'ya getirilerek, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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