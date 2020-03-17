Marmaris zabıtasından fiyat denetimi

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünlerindeki fahiş fiyat artışının önüne geçmek adına ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle gıda ve hijyen ürünlerindeki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelindeki zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Zabıta ekiplerimiz rutin olarak denetimler gerçekleştiriyordu. Ancak virüsten kaynaklanan bu ortamda olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerimizde fahiş fiyat artışı olmaması sevindirici tabi ki” diye konuştu.

Başkan Oktay, denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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