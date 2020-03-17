DHA: AFAD verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21:14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla / Bodrum
2020-03-17 21:24:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.