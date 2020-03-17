Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor (2)

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ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİ

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı. 13 saat süreyle denizden ve karadan yapılan aramalara bugün son verildi. Sabah günün aydınlanmasıyla aramalara Gökova Körfezi bölgesinde devam edileceği bildirildi.Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-03-17 22:35:06



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