Uçak’tan Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılı mesajı

105 yıl önce işgal kuvvetlerinin ağır yenilgi alarak tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılında yazılı açıklama yapan Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Çanakkale ruhunu unutturmayacaklarını söyledi.

Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “105 yıl önce, emperyalist ülkeler, bin yıldır bu toprakları vatan edinmenin bedelini kanı ve canıyla ödemiş, milletimizi tarihten silmek, vatanımızı işgal etmek, sömürgeleştirmek için, var güçleri saldırdığı Çanakkale’de, tarihin akışını, dünyanın dengesini değiştirecek ağır bir yenilgi almıştır. Sınırsız bir egemenlik hırsıyla vatanımızı işgal, servetlerimizi yağma, medeniyetimizi imha etmeyi amaçlayan emperyalist güçler, önce denizden, sonra karadan saldırdılar ama hiç hesap edemedikleri ve akıl erdiremedikleri imanlı, kararlı ve ölümüne bir direnişle hezimete uğradılar. Çanakkale’nin geçilmez olması, vatanın işgal edilemeyeceği, milletin dize getirilemeyeceği, imanın yok olmaz, umudun tükenmez, ocakların sönmez, bayrağın düşmez, ezanın dinmez olması demektir. Onlar o gün önden şehadete yürüdüler, ardından gelen nesiller, 15 Temmuz, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, onların izlerini takip ettiler. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a, geçmişten geleceğe tarih boyunca milletimize güven, anlam, önem, umut, ideal ve ufuk kazandıran bu ruhtur. Denizin kan gölüne, karanın kıyamet sahnesine dönüştüğü Çanakkale Savaşı, değişmeyen amaçlarıyla bugün de devam etmektedir. Çanakkale’nin geçilmez olduğu, dirilişe dönüşen 15 Temmuz direnişiyle bir kez daha anlaşılmıştır. Eğitim BirSen olarak, Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılında, milletinin geleceği için canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Çanakkale’yi unutmayacak, unutturmayacak, Çanakkale ruhunu hep canlı tutacağız” dedi.

Eğitim BirSen olarak, Çanakkale ruhunu canlı kılmanın, birlik ve beraberlik içinde el ele, gönül gönüle vermek, amaç ve ideal birliği yapmak, tek yürek, tek bilek, tek yumruk, tek ses, tek nefes, tek vücut olmakla mümkün olacağına inandıklarını açıklayan Uçak, “Anlamını vesayete ve esarete karşı olmaktan alan bu ruhu yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara olabildiğince eksiksiz anlatmak ve aktarmak millî bir görev ve sorumluluk olarak boynumuzun borcudur. Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında, bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” dedi.

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