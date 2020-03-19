Büyükşehir özel toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs vakasına karşı resmi toplu taşıma araçları dışında özel toplu taşıma araçlarını da dezenfekte ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarının ‘Sağlık Bakanlığı onaylı en az yüzde 60 alkol bazlı dezenfektan’ ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutulmasının ardından özel toplu taşıma araçlarının da dezenfekte çalışması yapılıyor.

Özel toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Milas Park Kooperatif Başkanı İsmet Ünlü, “Dünyayı saran bu virüse karşı alınması gereken önemlerin başında toplu taşıma araçları geliyor. Bunun da Muğla Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yapıldığı için teşekkür ederiz. Bu konuda özel toplu taşıma esnafı olarak da bizim üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Günün şartlarında ekonominin getirdiği bu zorlu süreçte zor ayakta duran toplu taşıma esnafına bu tür desteğinde verilmesi de bir nebze de olsun katkı sağlamış oluyor. Büyükşehir belediyesi, özel araçları kendi araçlarından ayırt etmiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece resmi araçları değil, bizim araçlarımızla da kendi araçları gibi ilgileniyor” dedi.

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