Zabıtadan vatandaşlara dezenfektan jel

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, Perşembe günleri kurulan halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dezenfektan jel veriyor. Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında, Perşembe pazarının 5 ayrı noktasında konuşlanan zabıta ekipleri, vatandaşlara dezenfektan jel verirken, alınan sağlık tedbirleri hakkında da bilgilendirip, yardımcı oluyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi bizim için önemli. Bu kapsamında, belediye ekiplerimiz dün pazaryerimizi temizleyerek, dezenfekte ettiler. Gün içerisinde ise pazar alışverişini yapan vatandaşlarımıza dezenfektan jel veriyorlar. Pazaryerimizin 5 ayrı noktasına konuşlanan ekiplerimiz bu süreçte alışveriş yapan vatandaşlarımızı belediye olarak aldığımız sağlık tedbirleri hakkında bilgilendirip, yardımcı da oluyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ülke genelinde alınan sağlık önlemlerine ve 14 kurala uymaları yönündedir. Menteşe Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli.” dedi.

Menteşe Belediye ekipleri tarafından dün temizlenen ve dezenfekte edilen pazaryeri, akşam saatlerinde yeniden temizlenerek, dezenfekte edilecek.

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