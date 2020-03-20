Arı ürünlerine ilgi arttı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak da ortaya konulan arı ürünlerine yönelik Korona virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından büyük talep geldiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, vatandaşların vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerine yönelmesine sebep olurken, bu gıdalar arasında arı ürünleri (bal, polen, propolis, arı sütü, apilarnil) de yer alıyor.

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, arı ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nin 2014 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

TAB Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan Korona virüsün, tüm dünyayı etkisi altına aldığı görülmektedir. Baktığımız zaman Antartika kıtası hariç tüm kıtalara yayıldığı görülen Korona virüs , yaklaşık 200 binden fazla kişiyi etkilerken, dünya çapında 8 bin civarında ölüm vakası ile her geçen gün etkisini arttırdığı görülmektedir. Buna bağlı olarak son günlerde arı ürünlerinin (bal, polen, propolis, arı sütü, apilarnil) bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkilerinin olduğu konularında yazılı ve sosyal medya organları ile beyanatların giderek arttığı görülmektedir. Bu konuda akademik çalışmalara bakıldığında bilim camiasının da konuyu desteklediği, arı ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, vücut direncini arttırdığı görülmektedir. Arı ürünlerinin sağlık ve beslenme amacıyla kullanılmasının tarihi sürecine bakıldığında, eski Mısırlılara ve Sümerlere kadar dayandığı ayrıca tüm kutsal kitaplarda da arı ve arı ürünlerinin övüldüğünü de görmek mümkündür. Günümüzde gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde, arı ürünleri konusunda çok daha fazla bilimsel çalışmaların yapıldığı da görülmektedir. Arı ürünlerinin beslenme ve tıbbi aktivitelerinin bilim camiasının da ilgisini çeken bir ürün grubu olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığımız tarafından da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 2014 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik içerisinde Apiterapi de geçmektedir. Apiterapi; arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı veya destekleyici olarak kullanılması anlamına gelmektedir” dedi.

Arı ürünlerinin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmede son derece etkili olduğunu açıklayan Şahin, “Tüketicilerimizin son günlerde arı ürünlerine çok ciddi bir eğilim gösterdiğini ve konuyla ilgili çok fazla bilgi ihtiyaçlarının olduğunu biz Arıcılar Birlikleri olarak birebir yaşamaktayız. Arı Yetiştirici Birliklerimiz tüm Türkiye’de örgütlenmesini tamamlamış kurumsal bir yapıyla, üreticilerimize hizmet verdiği gibi, sorumluluk anlayışının bir gereği olarak da, tüketicilerimize kaliteli ürün sunma ve konu uzmanları aracılığıyla da danışmanlık hizmetlerini vermeye devam etmektedirler. Tüketicilerimize şunu belirtmek isteriz ki; arı ürünleri, güvenilir üretici, kurum ve kuruluşlardan tedarik edildiği ve düzenli ve doğru tüketildiği takdirde sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda son derece etkilidir” dedi.

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