Motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan motosikletin sürücü Halil Karakuş yaralandı, arkasındaki arkadaşı Veysel Özmen (18) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde meydana geldi. İzzettin Mahallesi'nden Eşen Mahallesi yönüne giden Halil Karakuş, yönetimindeki 09 Y 6096 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Karakuş yaralandı, arkasındaki arkadaşı Veysel Özmen ise öldü.

Halil Karakuş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Özmen'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Ergün TOS

2020-03-22 11:13:22



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