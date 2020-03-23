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Büyükşehir taksileri dezenfekte etti

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarından sonra 13 ilçede bulunan taksileri de dezenfekte etti.

Büyükşehir taksileri dezenfekte etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarından sonra 13 ilçede bulunan taksileri de dezenfekte etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler 13 ilçede otogarları, özel ve belediyeye ait toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Toplu ulaşımların yanı sıra 13 ilçede taksileri ve taksi duraklarının da dezenfektelerine başlandı. Menteşe’de bulunan 80 taksi sosyo kültürel alanda dezenfekte edildi.
Taksiciler ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Sürekli yolcu taşıdığımız için araçlarımızın dezenfekte olması gerekliydi. Muğla Büyükşehir Belediyesi taksilere dezenfekte yaparak daha hijyen olmasını sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dediler.
Gürün: 65 yas üssü vatandaşlarımız sokağa çıkmasın
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “13 ilçede otogarlarımızı, özel ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksileri de dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte de yüzde 70 ve üstü alkol, yüzde 5 sodyum hipoklorit denilen çamaşır suyu ve sabun kullanıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızdan sokağa çıkmamalarını özellikle istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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