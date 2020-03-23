Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekipleri, 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen’in market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü. Alışveriş sırasında listedeki tüm ürünlerin tek bir markette bulunmaması nedeniyle polisler market market gezdi.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, market ihtiyacı olması sebebiyle 112’yi aradı. 112 görevlileri de durumu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru, Taşkesen’in evine giderek önce market alışverişi için liste ve kredi kartını aldı. Polis memurları Gazi Taşkesen'in listedeki malzemeleri tamamlamak için market market gezdi. Market alışverişinin bitmesinin ardından polisler tekrar Taşkesen’in evine giderek, aldıkları malzemeleri ve kredi kartını Taşkesen’e teslim ettiler.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen; "Siparişimizi verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devletimiz bu zor zamanımızda dışarı çıkmasakta sorunlarımızı çözüyoruz. Bu süreçte evde bekleyeceğiz. İhtiyacımızı bildirdik. Telefon ettik. Sağ olsun ilçe emniyet müdürümüz hemen ekibi gönderdi. Arkadaşlara verdik kredi kartımızı, listemizi de verdik" dedi.

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