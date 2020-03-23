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Menteşe’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

İHA

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından uygulanan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Menteşe 1 Nolu Sağlık Ocağı ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Menteşe’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından uygulanan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Menteşe 1 Nolu Sağlık Ocağı ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Korona virüs ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Korona virüsü ile ilgili olarak dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz bugüne kadar oyun parkları, çok amaçlı sosyal alanlar, spor alanları, ibadethaneler, ortak kullanım alanları, pazar yerleri, tuvaletler ve kamu kurumlarını ilaçlayarak dezenfekte çalışması yaptılar. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız devam edecek. Bu günleri hep birlikte dayanışma içerisinde aşacağımızı biliyor ve evde kal Menteşe diyoruz” dedi.

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