Kaçak kazıya 7 gözaltı

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı kırsal Çambılebel Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay Muğla'nın Kavaklıdere İlçesi Çamlıbel Mahallesi 3'üncü Gözlü mevkiinde 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olay yerinde 1 jeneratör, 1 kazma, 1 hilti makinası, 1 balyoz ve tarihi eser aramasında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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