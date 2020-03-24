Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü

DHA

Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da kanser tedavisi gören ve koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan Emine Çakıroğlu'nun (55) ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı. Aynı zamanda Muğla Engelliler Derneği Başkanı olan Çakıroğlu, "Evinde birden fazla engelli çocuğuna bakan ya da dışarı çıkamayan ailelerin de bu hizmetten yaralanacaklarına inanıyorum" dedi.
Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanıyor. Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor. Vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.
Eşini kaybettikten sonra meme kanserine yakalanan ve 20 yaşındaki down sendromlu oğlu Kemal ile birlikte yaşamını sürdüren Emine Çakıroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamıyor. Muğla Engelliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Çakıroğlu, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ilaçlarının eczaneden alınması talebini Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletti. Emniyet bünyesinde görevli 2 bekçi, istek karşısında duyarsız kalmadı.
Bekçilerin eczaneden aldıkları ilaçları teslim alan Emnine Çakıroğlu, "Yetkililere bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. 10 gündür koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamıyorum. Kanser tedavisi gördüğüm için bağışıklık sistemim zayıf. Bu hizmetten birden fazla engelli çocuğu olan yada evden dışarı çıkamayan engelli ailelerin de yararlanacağına inanıyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-03-24 15:50:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor
YEREL HABERLER Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden ...
Fatma Girik'ten 'evinizde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Fatma Girik'ten 'evinizde kalın' çağrısı
(Görüntülü) Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam ...
Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği
YEREL HABERLER Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere ...
Marmaris´te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te 65 yaşındaki evsiz adam tesise ...
Bodrum Belediye Başkanı Aras çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı Aras çağrı merkezine gelen ...
Toplu taşımaya virüs önlemi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları ve özel toplu taşıma araçlarında nakit biniş uygulaması sona eriyor
YEREL HABERLER Toplu taşımaya virüs önlemi Muğla Büyükşehir ...
Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi Bozulan fırını tamire zabıta götürdü
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi Bozulan ...
(Görüntülü) Marmaris'te polis merkezlerinde koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te polis merkezlerinde ...
Muğla’da 11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis
YEREL HABERLER Muğla’da 11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz ...
Muğla'da toplu taşımada nakit para kalkıyor
YEREL HABERLER Muğla'da toplu taşımada nakit para kalkıyor
(Görüntülü) Polisin dikkati yakalattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisin dikkati yakalattı
Aranan şüphelinin gerçek kimliği, iç çamaşırından çıktı
YEREL HABERLER Aranan şüphelinin gerçek kimliği, iç çamaşırından ...
Fethiye’de hurdacıda yangın paniği
YEREL HABERLER Fethiye’de hurdacıda yangın paniği
Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında ...
Kaçak kazıya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kazıya 7 gözaltı
Bedava araç dezenfektesine akın ettiler 10 saate 4 bin 600 araç dezenfekte edildi.
YEREL HABERLER Bedava araç dezenfektesine akın ettiler 10 saate 4 ...
Marmaris sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldu
YEREL HABERLER Marmaris sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber ...
(Görüntülü) Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı
Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı
YEREL HABERLER Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı
Sanal dolandırıcı kimlik kontrolünde sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Sanal dolandırıcı kimlik kontrolünde sahte kimlikle ...
Menteşe Belediyesi’nden evlere hizmet
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden evlere hizmet
Seydikemer’de devrilen forkliftin operatörü yaralandı
YEREL HABERLER Seydikemer’de devrilen forkliftin operatörü ...
Menteşe’de ekmek el değmeden satılacak
YEREL HABERLER Menteşe’de ekmek el değmeden satılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X