Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı´nın, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında. 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklaması üzerine, Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde belediye, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ile birlikte komisyon kuruldu. Zabıta ekipleri, Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli 8 personel, 4 araç ile sokağa çıkma yasağı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. İhtiyaç sahibi kişiler belediye ile irtibata geçerek destek istedi. 65 yaş ve üstü 21 vatandaşın alışverişleri yapılırken, bankaya işlemleri halledildi ve ilaçları da alındı. İhtiyaç sahipleri kişilere saat 08.00 ile 19.00 arası verilen hizmetin devam edeceği bildirildi.

BOZUK FIRINI TAMİR GÖTÜRDÜLER

Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi'nde evi bulunan Akın Atasoy (70) da Belediye ile irtibata geçip, bozulan fırınının tamire götürülmesini istedi. Ekipler Atasoy'un isteğini yerine getirdi. Atasoy, "Sağ olsunlar erken ve zamanında geldiler. Fırınımı tamire götürdüler. Bugün de fırına acil ihtiyacım vardı. Bugün akşama kadar yapılıp, geri getirilecek. Bizlere gösterilen saygı için teşekkür ederim" dedi.

Emekli maaşını çekmek isteyen Hatice Özlü'yü (65) evinden alan görevli personel işlemler için araçla bankaya götürdü. Bankada işlemlerini halleden Özlü, "Gençlerimizden Allah razı olsun. İşlerimi halledemedim diye üzülüyordum. İmdadıma belediye yetişti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-03-24 19:45:13



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