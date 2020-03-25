Büyükşehir’den can dostlara mama ve su takviyesi

Korona virüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın sınırlandırılmasıyla besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları yalnız bırakılmıyor.

Korona virüs salgını sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Covid19 salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan sevimli can dostları da besin bulmakta zorlanıyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet’ sloganıyla il genelinde sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan ve besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Beslenme imkânları azalan sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan Büyükşehir ekipleri, Covid19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

Sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmalarını ve önlemlerini arttırdıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, vatandaşlara seslenerek ‘Evde Kal’ çağrısını yineledi. Başkan Gürün; “Covid19 virüsüne karşı yoğun çalışmalarımız sırasında hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımızı da içinde bulunduğumuz bu zor süreçte unutmuyoruz. Biliyorsunuz alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafeler kapalı, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bu nedenle esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen ve sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız da bize emanet. Hayvan dostu gönüllüler ile birlikte sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız için günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonun yoğun olduğu noktalara mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen esnafımız ve vatandaşlarımız endişelenmesin. Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet” dedi.

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