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Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

İHA

Milaslı Kore Gazisi Şerafettin Şimşek hayatını kaybetti. Şimşek için Korona Virüs önlemleri kapsamında sesiz bir askeri tören düzenlendi.

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Milaslı Kore Gazisi Şerafettin Şimşek hayatını kaybetti. Şimşek için Korona Virüs önlemleri kapsamında sesiz bir askeri tören düzenlendi.
Milas’ın Sakarkaya Mahallesi’nde ikamet eden ve bir süredir sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören 91 yaşındaki Kore Gazisi Şerafettin Şimşek yaşam savaşını kaybetti.
Gazi Şimşek için Sakarkaya Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Törene protokol üyelerinden Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Sakarkaya Mahalle Muhtarı Hakkı Arıcı ve yaş sınırı nedeniyle bir kısım mahalle sakinleri katıldı.
Cenaze namazı İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen tedbirler dolayısıyla sosyal mesafe gözetilerek kılınmasının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra mahalle sakinlerinin talebi üzerine cenaze arabasına mahalle sakinlerinin omuzlarında taşındı.
Tabut üzerine örtülen Türk bayrağını alarak katlandıktan sonra kısa bir konuşma yapan Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Kore Gazisi Şimşek'in oğlu Mehmet Ali Şimşek'e emanet etti.
Mahalle halkına başsağlığı nedeniyle taziyelerini ileten Albay Demiryakan, “bu bayrak şehitlerimizi, gazilerimizi saran kutsal bir bayrak. Her tabuta örtülmez. Bu kutsal bir emanet Şehitlerimizin ve gazilerimizin önemini ve kıymetini biliyoruz. Bugün salgın hastalık nedeniyle mecburen böyle bir tören düzenlendi. Ama bugünleri de atlatacağız" dedi.
Yapılan törenin ardından Kore Gazisi Şerafettin Şimşek mahalle mezarlığına defin edildi.

Törene katılamayan gaziler adına açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban; “Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasak nedeniyle rahmetli gazimizin cenazesinde bulunamadık. Mecburen katılamadık ve çok üzgünüz ama dualarımızla ona veda ettik. Kaybımız büyük Allah rahmet eylesin” dedi.
Başkan Sarban “Aydın'da son on gündür yoğun bakımda tedavi gören Kore Gazimiz 1929 doğumlu idi. Değerli bir arkadaşımızdı. Rahatsızlığının bahsi geçen korona virüs ile ilgisi yoktu” dedi.
Şimşek’in de vefatının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesinde kayıtlı 15 Kore Gazisi bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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