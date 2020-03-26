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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) MUĞLA 'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' 

DHA

(Görüntülü) MUĞLA 'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' 


'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' 
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan aile, koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz' adlı şarkı yazdı. Sosyal medyadan paylaşılan parça, yoğun beğeni topladı.
  Madem mühendisi Murat Sütlüçüoğlu (53), emekli doktor eşi Sevim Işılak Sütçüoğlu (55) ve opera bölümünden mezun kızı Gökçe Deniz Sütçüoğlu (22) ile birlikte, yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyarak, evde izole bir yaşam sürmeye başladı. Baba Murat Sütçüoğlu, kızı ve eşiyle koronavirüs hakkında haberler izlerken, bazı kişilerin umutsuzluğa kapıldığını düşündü. Eline kalemi alan  Sütçüoğlu, aklına gelen dizeleri kağıda döktü. Sonrasında bunu, eşi ve kızına gösterdi. Şan dersleri alan kızı Gökçe Deniz Sütçüoğlu, piyano başına geçerek, gece boyunca beste yaptı. Aile şarkıya, 'Umutsuz değiliz koronayı yeneceğiz' adını verdi. Gökçe Deniz Sütçüoğlu'nun besteleyerek çaldığı parçayı, baba Sütüçüoğlu cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan parça, yoğun beğeni topladı.  
Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tüm sorunların üstesinde gelineceğini vurgulayan Murat Sütçüoğlu, "İnsanlık tarihi çok felaketler yaşamıştır. Ama hepsini üstesinden gelmiştir. Bunun da üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğimize inanıyorum. Bu amaçla yola çıktık. Aynı zamanda sorgulayalım dedik. İnsanoğlu olarak ekolojik dengeyi ve doğayı bozduk. Tüm canlılara kibirli davrandık. Tüm canlıların insanlığa amadeymiş gibi gördük. Bu düşünceyle her şeye zarar verdik. Tüm bu yaşanılan olaylar, bireylere ve devletlere ders olmalıdır. Evde karamsar karamsar kısır döngü içinde dönerken, bir çıkış yakalayayım dedim. Bir anda dizeler döküldü, kaleme aldım. Kızımla beraber üzerinde çalışarak bestemi son duruma getirdim" dedi.
Gökçe Deniz Sütçüoğlu ise, "Sürekli kötü haberleri izliyorduk. Biraz umut olmak istedik. Bu şarkımızda hem kendimizi sorgulama hemde umut var. Ülke olarak bu hastalığı aşacağımızı inanıyoruz. Bize büyük ders olsun. Ailecek sorgularken şunu fark ettik. Canlıları, bitkileri, hayvanları ve tüm doğayı katletmişiz. Tüm canlılarda oynama yapılmış. Bu süreçten sonra daha çevreci olmalıyız. Tüm bu olaylardan çıkarılacak dersler bunlar. Bu hastalığı atlattığımızda birbirimizi daha çok sevip sarılmalıyız" dedi.
KARAMSARLIKTAN DOĞAN ŞARKI 
Umutsuz değiliz. Kıydık doğaya, yaktık dünyayı, kirlettik evreni, katlettik canları, çağırdık koronayı. İnan umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz. Kuşlarla, böceklerle, ağaçlarla, çiçeklerle şarkılar söyleyeceğiz. Derelerle, denizlerle, dostlarla, tüm dünyayla kucaklaşıp dans edeceğiz. inan umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz,DHA-Genel Türkiye-Muğla
2020-03-26 12:50:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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