Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Marmaris'te, Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmetlerini vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her geçen gün geliştiriliyor.

Marmaris'te Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de destek verildi. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler ayrıca farklı biz hizmet daha yapıyor. 65 yaş üzerinde olup ta emekli maaşlarını alamayan vatandaşlar İlçe kaymakamlık binasında bulunan Vefa bürosunu arayarak talepte bulunuyor. Görevliler bölgelere göre Polis ve jandarma ekiplerine haber veriyor ve hazırda bulunan ekipler hemen vatandaşların ihtiyacı için yola çıkıyor.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 50 kişi, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapmaya başladı. Vefa Sosyal Destek ekibinde devlet memurları, emniyet ve jandarma görevlileri, ilçe müftülük çalışanları, kaymakamlık çalışanları ve ilçe de bulunan odalar gönüllü olarak çalışıyor.

İhtiyaç duyulduğunda 65 yaş ve üstü olanların maaşlarını çekmek banka işlemlerini yerine getirmek için 25 okul müdürü ve Müdür yardımcısı mutemetlik görevi yapıyor. 26 öğretmen ise Vefa Sosyal Destek ekibinin iletişim merkezinde 7 gün 24 saat nöbetleşe vatandaşların çağrılarını gerekli birimlere iletecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Herkes huzurla, çocukları ile torunları ile evlerinde kalsınlar. Biz eğitim neferleri olarak 24 saat tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İlk günden bu yana görevde olmanın huzurunu yaşıyoruz’’ diyerek vatandaşların evlerinden ayrılmamalarını belirtti.



,Ayrıca her ilde ve ilçe de olduğu gibi Marmaris'te bulunan Anadolu Teknik lisesi öğretmenleri ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri evlerinde steril bir ortamda günde 2 bin üretimine başlayacağı bilgisi veren Züleyha Aldoğan, "Devletimiz ve milletimiz için biz eğitim ordusu her göreve hazırız yeter ki huzur sağlık olsun'' dedi.

