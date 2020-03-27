Öğretmenler, emeklilerin maaşlarını çekip teslim etti



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, gönüllü 50 öğretmen, koronavirüse karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerin emekli maaşlarını ATM'lerden çekerek, evlerinde teslim etti.

Marmaris Koronavirüs Tedbirleri Koordinasyon Kurulu, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilerin emekli maaşlarını alabilmesi için okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşan 50 kişilik grup oluşturdu. Öğretmenler, zabıta eşliğinde, 2'şerli grup halinde ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede bulunan 65 yaş ve üstü 170 kişinin evine ziyarette bulunuldu. Emeklilerin banka kartlarını alan öğretmenler, ATM'den maaşlarını çekip, makbuzuyla birlikte tekrar evlerine giderek, teslim etti.

İşçi emeklisi Metin Ahıska, "Dışarı çıkamadığım için emekli maaşımı çekemiyordum. Kimseye güven olmuyordu. Öğretmenlerin zabıta ekipleri ile birlikte kapımda bunun için geldiklerin görünce çocuklar gibi sevindim" dedi.

Hatice Demir de uygulamadan memnun olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan ve ilçe protokolü tarafından oluşan Marmaris Koronavirüs Tedbirleri Koordinasyon Kurulu'ndan bir yetkili ise "Marmarisliler genelge ve uyarılara uyuyor. İlçemizde olumsuz bir olayla karşılaşılmadı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız kurallara uyarak evlerinde kalıyor. Bizler de onların istek ve taleplerini zabıta, polis, jandarma ekipleri ile yerine getiriyoruz. Okul müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşturduğumuz 50 kişilik gönüllü grup ile sokağa çıkma sınırlandırılması olan emeklilerin maaşlarını çekip kendilerine makbuzla teslim ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-03-27 10:45:09



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