Bodrum Belediyesi’nden “evinde kal kitabını al” kampanyası

Bodrum Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara kitap dağıtmaya başladı. “Kitapların iyileştirici gücü sizinle olsun” diyen Belediye, kapatılan kafeterya ve tesislerindeki Cumhuriyet Kitapları’nı okurlarıyla buluşturuyor.

Bodrum Belediyesi korona virüs tehlikesinden korunmak için vatandaşların evlerinde kaldığı bu günlerde kitap kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden okuduğu son kitabı #evdekalbodrum hashtagi ile paylaşan vatandaşlara yeni kitaplar Bodrum Belediyesi’nden geldi. “Evde geçen bu sürede kitapların iyileştirici gücü sizinle olsun” diyerek sosyal medya üzerinden çağrı yapan Bodrum Belediyesi, bugüne kadar Bodrum geneline 500 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Kampanyada kitapların önce dezenfektasyonları yapıldı, daha sonra elden ve kargo yolu üzerinden kampanyaya katılanlara gönderildi. Dağıtılan kitaplar büyük beğeni toplayarak, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar Belediyeye ve Başkan Aras’a teşekkür dileklerini iletti.

Kitaplarla birlikte dağıtımı yapılan kitap ayraçları da okuyucular tarafından tam not aldı. Başkan Ahmet Aras’ın mesajının yazılı olduğu kitap ayraçlarında vatandaşlara “Önlemini Al Evde Kal, Evde Kal Bodrum” yazılı temennisinde bulunuldu. Ayraçta Başkan Aras’tan da bir mesaj yer aldı. Mesajda; “Güzel Bodrum’un kıymetli sakinleri, şahsım ve tüm Bodrumlular adına, evde kaldığınız ve özverili davrandığınız için teşekkür ederim. Deniz kenarında neşe ile sohbet edip, dalgaları izleyeceğimiz günler yakındır. Keyifli okumalar dilerim” ifadeleri dikkat çekti.

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