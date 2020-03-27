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Bodrum nefes alacak

İHA

Korona virüsle mücadele kapsamında Bodrum'da çok önemli tedbirler alan Bodrum Belediyesi, bu dönemde işyerini kapatan küçük esnafa nefes aldıracak bir dizi uygulamayı da hayata geçirdi.

Bodrum nefes alacak

Korona virüsle mücadele kapsamında Bodrum’da çok önemli tedbirler alan Bodrum Belediyesi, bu dönemde işyerini kapatan küçük esnafa nefes aldıracak bir dizi uygulamayı da hayata geçirdi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan, korona virüs nedeniyle iş yerlerini kapatan küçük esnafı rahatlatacak hamle geldi. Ülke genelinde alınan sıkı tedbirler nedeniyle iş yerleri kapanan esnafın kira ve birçok giderini ödemede güçlük çekmeye başlaması üzerine, Bodrum Belediyesi yeni kararlar alarak kamuoyuna duyurdu.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye’ye ait dükkanlara kira ötelemesi getirilmesi ve dükkan önü işgaliyelerin de işyerlerinin kapalı olduğu dönemler için tahakkuk ettirilmemesi talimatını verdi. Bir diğer düzenleme de katı atık bertaraf bedelleri ile ilgili yapıldı. Buna göre, Bodrum’daki kapanan iş yerlerine 3 ay boyunca evsel katı atık bertaraf ücreti tahakkuk ettirilmeyecek, meskenlere ait evsel katı atık bertaraf ücreti ise 2 ay süreyle ötelenecek.
Başkan Aras, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde esnafımızın ekonomik zorluklar yaşadığını biliyoruz. Belediye olarak bu konuda elimizden gelen her tür desteği vereceğiz. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız, yeniden iş yapmaya ve kazanmaya başlayacağız. O güne kadar dayanışma içinde olalım ve moralimizi yüksek tutalım” dedi.
Bodrum Belediyesi’nin esnafı bir nebze de olsun rahatlatacak kararları şu şekilde:
1Mülkiyeti Belediye’ye ait olan iş yerlerinde faaliyette bulunan ve Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı genelgeye istinaden işyerleri geçici bir süreliğine kapatılan esnafın kira tutarı, tahakkuk ettirilmeyecek ve kapattıkları süre, kira süresinin sonuna ilave edilecektir.
2Belediye’nin diğer kiracılarının kira tutarları da 30 Haziran 2020 tarihinden sonra yılın kalan aylarına yansıtılacaktır.
3Dükkan önü işgaliyeler, işletmelere sadece faaliyette bulunduğu dönemler için tahakkuk ettirilecektir.
4Belediyemizin daha önce kullanmış olduğu banka kredilerinin geri ödemesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan görüşmeler neticesinde, yüksek faiz beklentisi içine girmeyen bazı bankalar tarafından, faiz ödemek şartıyla 3 ay ertelenmiştir.
5 Virüsün ülkemizde görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Belediye Başkanlığı’na borcu olan mükelleflere icra takip ve haciz işlemleri durdurulmuştur. Daha önce banka hesaplarına uygulanan hacizler ise talepte bulunulması durumunda kaldırılacaktır
6Marina, hastane, kamu binaları, süpermarketler, benzin istasyonları, bankalar hariç işyerlerine ait katı atık ücretleri 3 ay süreyle tahakkuk ettirilmeyecektir. Meskenlere ait evsel katı atık ücretleri ise 2 ay ötelenmiştir.

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