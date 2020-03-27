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Yunanistan'ın ittiği 10 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

DHA

Yunanistan'ın ittiği 10 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı. Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 00.50 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen 10 göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu can salı içindeki 8 Filistin ve 2 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 10 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-03-27 22:42:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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