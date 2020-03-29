Bodrum'da hortum korkuttu

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Tuba AYHAN / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, paniğe neden oldu.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurun ardından Akyarlar mevkisi ile Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında hortum oluştu. Bodrum'a yakın bir noktada oluşan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortum, bir süre deniz üstünde görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN

2020-03-29 14:44:11



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