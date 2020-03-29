Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaralayan Hazal Mesudiyeli (26), polis tarafından gözaltına alındı.

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli., Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde, dün gece, erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis., ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi. Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN

2020-03-29 15:45:37



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