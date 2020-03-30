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Dalaman Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

İHA

Dalaman Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı.

Dalaman Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Dalaman Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı.
Dalaman Belediyesi sokak hayvanları için yemek dağıtımı, tedbirler sebebi ile lokanta ve restoranların kapanmasının ardından daha da sıklaştırıldı.
Dalaman Belediyesi ekipleri, günlük mama dağıtımlarını yaparak köpekleri kendi elleriyle beslemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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