Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sinan Kabasarı (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Fethiye Antalya karayolu Alaçat mevkisinde meydana geldi. Sinan Kabasarı'nın kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Akif Ülker yönetimindeki 48 HS 387 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasksız motosiklet sürücüsü Kabasarı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kabasarı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Ergün TOS

2020-03-30 17:36:33



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