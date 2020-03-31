Datça girişinde sürücüler bilgilendiriliyor

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– Muğla’nın Datça ilçesi girişinde, Korona virüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri bilgilendiriyor.

Datça’da, Korona virüs önlemlerine kapsamında güvenlik güçlerinin ilçenin giriş çıkışlarındaki kontrolleri aralıksız olarak sürüyor. Balıkaşıran Uygulama Noktasında jandarma ve polis ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği yol uygulamasına İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve İlçe Jandarma Komutanı Eren Öztürk de katıldı.

Polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından denetlenen sürücüler, 14 gün karantinada kalmaları konusunda uyarıldı.

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