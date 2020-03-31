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(Görüntülü) İskele üzerinde boya ve sıva yapan işçiler yürekleri ağza getirdi

DHA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, apartman ve otellerin dış cephesinde, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Koronavirüsün önlenmesi kapsamında 'evde kal' çağrılarına da uymayan işçilerin bu konuda da hiçbir önlem almamış olmaları dikkati çekti.

(Görüntülü) İskele üzerinde boya ve sıva yapan işçiler yürekleri ağza getirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, apartman ve otellerin dış cephesinde, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Koronavirüsün önlenmesi kapsamında 'evde kal' çağrılarına da uymayan işçilerin bu konuda da hiçbir önlem almamış olmaları dikkati çekti.
Marmaris'in oteller bölgesi olarak bilinen Kemal Elgin Bulvarı'ndaki bir otel, Beldibi Mahallesi ile General Mustafa Muğlalı Caddesi'nde birer apartmanın dış cephesinde güvenlik halatı kullanmak, kask takmak gibi hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak boya ve sıva yapan işçiler, çevredekileri endişelendirdi.
Binaların dış cephesine kurulu iskelede hiçbir tedbir almadan katlar arasında inip, çıkan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Bir apartmanın çatısında, birden fazla işçinin bir arada aynı iskele üzerinde korkusuzca sıva yapması 'pes' dedirtti. Kemal Elgin Bulvarı üzerinde bir otelin tadilatını güvenlik önlemi almadan bir arada boya yapan işçiler ise görüntülendiklerini farkedince, iskeleden inip, gözden kayboldu.
Öte yandan işçilerin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayın çağrıları yapıldığı bir ortamda, bu konuda da bir önlem almadan birarada çalışmaları da tepkilere neden oldu. Marmaris Belediyesi ekiplerinin konuyla ilgili inceleme yaparak, söz konusu işçiler hakkında cezai işlem başlatacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla
2020-03-31 14:54:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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