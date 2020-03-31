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Bodrum’da tatilcilere karşı kırmızı alarm Bodrum’a gelen yazlıkçılar 14 gün takip edilecek

İHA

Bodrum’da tatilcilere karşı kırmızı alarm Bodrum’a gelen yazlıkçılar 14 gün takip edilecek

Bodrum’un tek girişi olan Torba trafik uygulama noktasında başka illerden gelen araçlar teker teker kontrol edildi. İlçeye giriş yapanların ateşleri ölçüldü, adres bilgileri ve telefonları kayıt altına alındı. Bodrum’a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin 14 gün evden çıkmama kuralına uymaları için takip edilecekleri bilgisi verildi.
Turizmin gözbebeği Bodrum’da trafik uygulaması sıklaştırıldı. Korona virüs nedeniyle özel kıyafetler giyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Belediye ekipleri yabancı plakalı araçları denetim yaptı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri ilçe girişinde yabancı plakalı araçları teker teker durdurup nereye gittiklerini sordu. Sağlık ekipleri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçerken, Emniyet güçleri ise vatandaşların kimlik bilgilerini alarak güvenlik kontrolünden geçirdi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, evlerinden 14 gün çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Alınana bilgiler karakollara ve muhtarlıklara anında gönderilerek gelenlerin gözetim altına alınması sağlandı.

Bodrum’a ilk virüs tatilciden geldi
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise denetimleri bizzat yerinde takip etti. Bekir Yılmaz’a Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin de eşlik etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum’da bir kişinin korona virüsü nedeniyle öldüğünü, ölen kişinin ise yazlıkçı olduğunu belirterek, “Bugün ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Bildiğiniz gibi özel araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlarımız il ve ilçe girişlerinde sağlık taraması ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de aynı tedbirleri özellikle şehirlerarası yolculuk yapanlar için ilçe girişinde aldık. Biliyorsunuz korona virüs çok ciddi bir sağlık problemi. Sadece bizim değil dünyanın sağlık problemi. Bu salgınla ilgili neler yapabiliriz arkadaşlarımızla her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kolluk birimlerimiz, belediye ve sağlık birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Dışarıdan şehirlerarası yolculuktan gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçireceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz. Şu bilinmeli ki il dışından Bodrum’a gelen vatandaşlarımız istediği gibi hareket edemeyecekler. Çünkü Bodrum’da salgın rahatsızlıklarının büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız. Biz burada vatandaşlarımızı ilçe girişinde kontrol ederek bir farkındalık oluşturacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz bu konuda. Tüm mücadelemiz en kısa sürede bu salgından kurtulmaz. Trafiğimizi aksatmadan ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeden bunu yapacağız” dedi.

Bodrum’a gelenler 14 gün denetim altındalar
Bekir Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:
“Korona salgını ile ilgili ilçemizde yaşanan olumsuz durumlarla ilgili de bunların kaynağının özellikle İstanbul’dan gelen ve büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bir vatandaşımız İstanbul’dan geldi ve bir hafta sonra burada vefat etti. Bizim tek vefat olayımızdı. Biz de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın hastalığı yaymaması için bu tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkes kendi sokağa çıkma yasağını uygulamalıdır. Hepimize düşen görev evde kalmaktır. Şöyle bir durum var İstanbul’daki vatandaşımız 'Bodrum’da nüfus az Bodrum’a gideriz tatil de yaparız' diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Biz buraya girenleri kayıt altına alıp, muhtarlığa bilgi verip 14 gün süreyle gözetim altında tutacağız. Yani karantinanın biraz daha hafif hali. Amaç ne? Eğer bu vatandaşlar şüpheliyse kontrol altında tutmak. İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den gelen vatandaşımız ben Bodrum’da bir apart kiralayıp kalayım tatil yapayım gibi düşünüyor, biz bunu istemiyoruz.”

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