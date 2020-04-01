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Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA

Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti


Yunus Erman DOĞRUYOL/Milas (MUĞLA) (DHA)TÜRK Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral (68), koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Muğla'nın Milas İlçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne başvuran diş hekimi Mustafa Oral, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi altında kalan Oral, dün sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Mustafa Oral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oral'ın İzmir'de özel muayenehanesinin bulunduğu eşinin de karantina altında olduğu öğrenilirken, virüsü bir hastasından kaptığı iddia edildi.
TDB'DEN AÇIKLAMA
Oral'ın ölümünün ardından bir açıklama yayımlayan Türk Diş Hekimleri Birliği, "TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral'ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dişhekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür. Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral'ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Yunus Erman DOĞRUYOL
2020-04-01 10:10:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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