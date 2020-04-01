Milas Belediyesi’nden droneli önlem

Milas Belediyesi Salı pazarında termal kameralı drone ile alışveriş yapan vatandaşların ateşini ölçerken bir yandan da uyarıcı anonslar yaptı.

Son günlerde artan Korona virüs salgınına karşı Milas Belediyesi de önlemlerini arttırdı. Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında kamu kurum ve kuruluşları, okullar, camiler, bankalar ve en kırsal alanda hummalı şekilde dezenfektan işlemi çalışmasını yürütüyor.

Öte yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın talimatı ile Milas’ın en kapsamlı ve işlek pazarları arasında olan Salı Pazarı termal kamaralı drone ile denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemlerin sıkı şekilde alındığı ve kuralların uygulandığı Salı Pazarına gelerek alı veriş yapan vatandaşlara termal kameralı drone ile ateş ölçümü yapıldı.

Drone üzerine yerleştirilen hoparlör ile de sosyal mesafe kurullarına uyulması, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların pazara gelmemeleri ve kullanılan eldiven ve maskelerin çöp kutusuna atılması gibi uyarıcı anonslar yapıldı.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar üzerlerinde uçan drone görünce ilk etapta şaşırsa da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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