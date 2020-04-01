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Başkan Uzundemir’den sağlık çalışanlarına teşekkür

İHA

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs ile mücadeleyi desteklemek amacıyla sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı ve hediye paketi takdim etti.

Başkan Uzundemir’den sağlık çalışanlarına teşekkür

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs ile mücadeleyi desteklemek amacıyla sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı ve hediye paketi takdim etti.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarına, Başkan Uzundemir adına teşekkür mektubunu iletti ve hediye takdim etti.
Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde gösterdiğiniz emek ve fedakarlık asla azımsanamaz. Zorluklara göğüs geren, milleti için gecesini gündüzüne katan siz sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunuyor, destekleriniz ve el birliği ile bu zor günleri atlatacağımıza inanıyor, azim, inanç ve kararlılıkla devam ettirdiğiniz tedavi sürecindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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