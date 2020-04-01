(Görüntülü) Köpeğe çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarptığı 'Shakespeare' isimli köpek telef oldu. Otomobildekilerin köpeğe çarptıktan sonra önce durup, kapıları açarak baktıkları, ardından durmayıp, kaçtıkları o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde, geçen 30 Mart'ta, saat 18.57'de, 'Shakespeare' isimli sahipli bir köpeğe bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan köpek, sahibi ve Türkbükü Patileri Grubu üyesi bir grup tarafından veterinere götürüldü. Ancak, sevimli köpek veteriner hekimin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi ve hayvanseverler, Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip, köpeğe çarpıp kaçan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeğe çarpan otomobildekilerin önce durup, kapıları açarak baktıkları ardından durmayıp, kaçtıkları belirlendi. Hayvanseverler bu görüntüleri de jandarmaya verdi. Jandarma görüntülerden plakası tespit edilen otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma aynı gün ismi açıklanmayan otomobilin sürücüsünü evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla

2020-04-01 18:01:53



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