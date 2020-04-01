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Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

İHA

Koronavirüsün para yoluyla bulaşma ihtimaline karşı Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir eczanede alışveriş uzun saplı balık av filesi ile yapılıyor.

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Koronavirüsün para yoluyla bulaşma ihtimaline karşı Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir eczanede alışveriş uzun saplı balık av filesi ile yapılıyor.
Müşteriler güvenlik şeridinin arkasından ilaçlarını ve para üstünü av filesi sayesinde temas etmeden alıyor.
Eczanenin uygulamasını beğendiklerini dile getiren bazı müşteriler, "File ile alışveriş hem bizi, hem de eczane çalışanlarını koruyor. Gün içinde kendimize dikkat ediyoruz fakat alışveriş yapmak zorundayız. Bu uygulama tüm alışveriş yapılan işletmelerde uygulanmalı" diye ifade ettiler.
Eczane sahibi ise, "Çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinin babası bu fikri önerdi. Bize de mantıklı geldi. Eczanelerde güvenlik şeridinin arkasından hiç temasta bulunmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Fakat ilaçları teslim etmek ve para üstü vermek için yine mesafe yakınlaşıyordu. Bu sayede eczaneye gelen kişi ile sosyal mesafemizi korumuş olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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